Группировка "Восток" сообщила о пресечении восьми попыток ВСУ провести ротацию сил

В числе потерь Вооруженных сил Украины 8 минометных расчетов, 2 пикапа, до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, добавил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" пресекла восемь попыток противника провести ротацию сил на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"За сутки пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, а также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки", - заявил Гордеев. По его словам, в числе потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) 8 минометных расчетов, 2 пикапа, до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также буксируемая гаубица М102 и танк Т-64.

Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии, отметил Гордеев, поражены пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.