Постпред РФ при ООН обратил внимание на то, что граждан Украины безо всякой подготовки отправляют на фронт

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Украинский режим насильно заставляет сограждан воевать за коррумпированную и антинародную власть. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Негодуют украинцы еще и потому, что их насильно, вопреки заверениям главаря киевской хунты, заставляют воевать за эту коррумпированную, продажную и антинародную власть. Мужчин призывного возраста останавливают на улицах, в общественном транспорте, используют запугивание и насилие", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он подчеркнул, что украинцев безо всякой подготовки бросают на передовую. "Один из украинских командиров на днях посетовал, что таким бойцам не успевают даже присвоить позывные, так быстро они погибают", - отметил Небензя, добавив, что в "бессмысленную мясорубку готовятся запихнуть не только мужчин, но и женщин".