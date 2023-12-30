Лидер ЛДПР уверен, что ответ на обстрел Белгорода будет жестким

Леонид Слуцкий также выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего восстановления

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ответ на обстрел Белгорода будет жестким. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Фашистская хунта в агонии пошла в прямую террористическую атаку на Россию. Обстреляны мирные кварталы Белгорода, советник укрофюрера Подоляк грозит "ультиматумом" вместо переговоров. Россия на ультиматумы не поддается и переговоров с террористами не ведет. Уверен, за Белгород ответ будет жестким", - написал Слуцкий.

Он отметил, что "кровь убитых мирных граждан", в том числе детей и женщин, не только "на руках подонка Зеленского и его труппы политических шутов". "Она также на его западных спонсорах, которые, хоть и из последних сил, но продолжают выделять военную помощь Украине (27 декабря ушел последний в этом году американский пакет в 250 млн долларов). Но все это уже не поможет уйти от справедливого возмездия", - уверен парламентарий.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего восстановления.