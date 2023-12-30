МО РФ сообщило об отражении шести атак на купянском направлении

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении за сутки, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области", - сообщили там.

По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля.