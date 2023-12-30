Силы ПВО сбили еще два БПЛА над Брянской областью

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянском и Брянским районом региона. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

По словам Богомаза, места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор сообщил, что четыре украинских БПЛА были обезврежены силами ПВО Минобороны РФ над территорией региона.