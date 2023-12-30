30 декабря, 14:30,
обновлено 30 декабря, 14:42
Военная операция на Украине

МИД РФ заявил, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу

Здание МИД РФ. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Как ранее утверждал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоров с Россией не будет, будут "ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат обратила внимание на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что переговоров с Россией не будет. По его словам, будут "ультимативные требования к Рoссийской Федерации на наивысшем уровне и Рoссия их примет". "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить", - написала Захарова.

"Каждый, кто еще слушает "бaнковых террористов", должен знать: Россия никогда не подчинялась ультимaтумам или шантажу", - заявила представитель российского дипведомства. Она указала, что каждого, "кто приходил с мечом или гранатой", РФ гнала взашей, а также "выписывала рецепт от расчеловечивания" тем, кто пытался уничтожить страну или ее народ. "Белгород - всей страной с вами!" - подчеркнула Захарова. 

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине