В МИД РФ заявили, что исполнители теракта в Белгороде будут вычислены

По словам посла по особым поручениям ведомства по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, в России уже представляют, кто вел обстрел

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Исполнителей теракта в Белгороде вычислят, в России уже представляют, кто вел обстрел. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Мы понимаем, чья это зона ответственности, мы понимаем, кто командует данным подразделением, мы знаем примерно, откуда прилетела [ракета]. На это, скажем так, требуется небольшое количество времени, чтобы это просчитать и уточнить. Понятно, что никто не живет в безвоздушном пространстве, поэтому выяснить, кто командир подразделения, кто командовал расчетом, кто давал предписания, вот это все можно и нужно будет высчитать и назвать фамилии", - сказал он.

Мирошник отметил, что исполнители других терактов, которые были пойманы, уже понесли наказание. "Сейчас исполнители, которые попадают нам в руки, уже в районе 350 человек, они уже получили сроки где-то от 12 [лет] до пожизненного. Я думаю, что на очереди сейчас уже более высокие чины, те, которые давали такого рода приказы, а дальше уже вопрос за политическим руководством", - подытожил посол.