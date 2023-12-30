Поселок Красное в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

ТАСС, 30 декабря. Пожар на сельхозпредприятии произошел в результате обстрела со стороны Украины поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В частном секторе разрушений нет, есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия - есть очаг возгорания", - написал он.

По словам губернатора, аварийные и оперативные службы работают на месте.