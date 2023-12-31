К обеспечению безопасности Белгорода подключили около 170 бойцов теробороны

Город приводят в порядок 39 единиц техники и 184 человека

ТАСС, 31 декабря. Порядка 170 бойцов территориальной самообороны подключились для обеспечения безопасности и сохранности имущества в Белгороде, подвергшемся накануне массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Уборкой города занимаются сотрудники Белгорблагоустройства, а также специалисты подрядных организаций. В настоящий момент город приводят в порядок 39 единиц техники и 184 человека. К работе подключены более 250 волонтеров. А также в усиление и для обеспечения мер безопасности и сохранности имущества подключены сводные отряды территориальной самообороны Белгорода и Белгородского района, порядка 170 бойцов", - написал Гладков в Telegram-канале.