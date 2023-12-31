Награждение прошло на позициях подразделений в базовом районе СВО, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих Восточной группировки ВС РФ, отличившихся при выполнении боевых задач на южнодонецком направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, награждение прошло на позициях подразделений в базовом районе СВО.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды и памятные подарки военнослужащим группировки войск "Восток", особо отличившимся при выполнении боевых задач на южнодонецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что награждение военнослужащих было организовано на позициях подразделений группировки войск "Восток", расположенных в базовом районе зоны СВО. Также в ходе встречи с бойцами генерал-полковник Виктор Горемыкин пообщался с военнослужащими и поздравил их с наступающими новогодними праздниками, а также ответил на актуальные вопросы.