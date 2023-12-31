Главы поселков Курской области за содействие СВО получили награды Минобороны России

Речь идет о населенных пунктах Теткино, Коренево и Глушково

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Главам администраций поселков Теткино, Коренево, Глушково Курской области вручили награды Минобороны РФ за содействие в решении задач специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Командованием группировки войск "Запад" главам администраций населенных пунктов Курской области вручены ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации. За содействие в решении задач специальной военной операции, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, приказом министра обороны Российской Федерации медалью "Участнику специальной военной операции" были награждены главы населенных пунктов Курской области: глава поселка Теткино Сергей Призенко, глава поселка Коренево Роман Пугачев и глава поселка Глушково Василий Худяков", - говорится в сообщении.

Глава Теткино Призенко, слова которого приводит военное ведомство, поблагодарил со своей стороны военнослужащих за ту помощь, которую они оказывают. Глава Глушково Худяков в свою очередь поблагодарил Минобороны за оценки их работы.