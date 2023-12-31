МО РФ заявило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Общие потери противника составили до 120 военных и танк Leopard 2, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп на купянском направлении за сутки. Общие потери противника составили до 120 военных и танк Leopard 2, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", - сообщили там.

По данным министерства, потери противника составили до 120 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 автомобиля и танк Leopard 2.