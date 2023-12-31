МО РФ заявило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, отметили в Минобороны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа.