МО РФ: потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили до 300 военных

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Украинские потери на донецком направлении за сутки составили до 300 военнослужащих, было отражено три атаки штурмовых групп, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-30, гаубица М119 американского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.