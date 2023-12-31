МО РФ заявило об отражении атаки штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении

В Минобороны России уточнили, что потери противника составили до 100 военнослужащих

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за прошедшие сутки отразили одну атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны России уточнили, что потери противника составили до 100 военнослужащих, 2 автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства ФРГ, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30", - отметили в ведомстве.