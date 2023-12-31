МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 75 военных убитыми и ранеными на запорожском направлении

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 75 военнослужащих убитыми и ранеными на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа и 2 гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.