МО РФ: ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили авиационную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ангарах на аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"[Уничтожена] авиационная техника в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области. Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также поражена живая сила и военная техника в 133-х районах.