МО РФ сообщило об уничтожении "Тором" дрона "Валькирия" на купянском направлении

В военном ведомстве добавили, что расчеты этого зенитного ракетного комплекса Западной группировки войск круглосуточно "сканируют" небо

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-МУ" Западной группировки войск уничтожил беспилотный летательный аппарат "Валькирия" Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника и произвел пуск ракет на уничтожение", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что расчеты ЗРК "Тор" Западной группировки войск на купянском направлении круглосуточно "сканируют" небо. Уникальные возможности комплекса позволяют обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов.