МО РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ на купянском направлении с помощью "Краснополя"

В оборонном ведомстве уточнили, что целью стал Т-64 противника

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" Западной группировки войск уничтожил на купянском направлении танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи высокоточного боеприпаса "Краснополь". Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-мм самоходных гаубиц с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил танк Т-64 ВСУ", - говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи батарея совершила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы, добавили в военном ведомстве.