Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы

По данным ведомства, общие потери противника на краснолиманском направлении составили более 160 военнослужащих

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоной Дибровы на краснолиманском направлении, противник потерял более 160 военнослужащих. Такие данные привели в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что общие потери противника составили "более 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".