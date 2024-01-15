Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и 7 единиц техники

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник потерял до 20 военных и 7 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 3 автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".