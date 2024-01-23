МО РФ сообщило о поражении танками Западной группировки укрепрайонов и блиндажей ВСУ

Координаты целей были получены от разведки и корректировщиков, добавили в ведомстве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Танки Т-80БВ Западной группировки ВС РФ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Танкисты группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции непрерывно работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику. На купянском направлении танкисты группировки войск "Запад" с закрытых огневых позиций уничтожили обнаруженные укрепрайоны и блиндажи ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что координаты были получены от разведки и корректировщиков. Выполнив боевую задачу, экипажи танков спешно покинули огневые позиции.

"Мы знаем цели, выставляем координаты. От наших корректировщиков тоже многое зависит. После боевой работы совершаем откат, загрузку и выдвигаемся снова на позиции. В основном работаем по легкобронированной технике, укреплениям, а также скоплениям живой силы противника. Самое запоминающее для меня было - это выезд на штурм. Закатывались в тыл врага, высаживали десант. После чего на меня выкатилась МТ-ЛБ противника в 15 м из-за поворота. Мы совершили выстрел вплотную и поражение. После чего совершили откат. Как раз за штурм награжден орденом Мужества", - рассказал командир танковой роты с позывным Бизон, его цитирует Минобороны РФ.

Отмечается, что танковые экипажи на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными.