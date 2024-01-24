МО РФ: Киев знал, что пленных для обмена в Белгород перевозит военно-транспортная авиация

В ведомстве отметили, что руководство Киева показало свое истинное лицо, сбив Ил-76 со своими гражданами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Украинское руководство прекрасно знало, что перевозка пленных для обмена в Белгород осуществляется военно-транспортной авиацией, заявили в Минобороны России.

"Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что руководство Киева показало свое истинное лицо, сбив Ил-76 со своими гражданами.