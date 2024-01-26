Путин: ситуация в Соледаре непростая, но ВС РФ ежедневно продвигаются вперед

Противник пытается контратаковать, но у него ничего не получается, отметил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Ситуация в Соледаре Донецкой Народной Республики непростая - украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.

"Там (в Соледаре - прим. ТАСС) ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае, в этом направлении движение есть <...>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное", - сказал он.

Глава государства также отметил, что российский бойцы выполняют свою работу очень уверенно и слаженно. "На южном фланге, на северном фанге, со всех сторон движение потихоньку идет. Все контратаки отбиты и движение вперед [происходит] почти каждый день", - заключил он.