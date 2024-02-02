Путин заявил о популярности ракетных комплексов "Панцирь" на мировых рынках

По словам президента, несмотря на востребованность, эти комплексы нужны и России

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские ракетные комплексы "Панцирь" в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!"

"Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <...> "Панцири" - в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват как горячие пирожки", - сказал глава государства.

Однако, по его словам, несмотря на востребованность, эти комплексы нужны и России. "Для того, чтобы прикрывать и гражданские объекты, инфраструктуру, потому что мы видим, как ведет себя эта [украинская] власть, бьет по гражданским объектам, их прикрывать нужно, и границу надо прикрывать. Поэтому ваша продукция в высшей степени востребована", - подчеркнул Путин.