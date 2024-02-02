Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ обновлены на 95%

По словам президента, "это хороший, надежный тыл" для стратегической безопасности России

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью - на 95%, а их морская составляющая - почти на 100%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Все для победы!".

"Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая - почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном", - указал глава государства.

"Таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем", - подчеркнул президент.