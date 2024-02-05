У Пескова пока нет данных, представило ли Минобороны к наградам экипаж Ил-76

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Ил-76 был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не имеет информации, поступали ли от Минобороны предложения наградить экипаж самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью.

"Мне пока об этом неизвестно, я не располагаю такой информацией", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Он также сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования этой катастрофы.