МО РФ сообщило о перехвате расчетами "Бук-М3" ракеты ВСУ на краснолиманском направлении

Этот зенитный ракетный комплекс не имеет аналогов в мире

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" группировки войск "Центр" перехватил ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа перехватили ракету, выпущенную с территории, контролируемой ВСУ в зоне специальной военной операции. В ходе боевого дежурства расчетами "Бук-М3" группировки войск "Центр", прикрывающими крупный населенный пункт, была обнаружена и захвачена воздушная цель, подлетающая к охраняемым объектам. Пункт боевого управления зенитного ракетного дивизиона в считаные секунды принял решение об уничтожении цели. Расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на удалении нескольких километров от населенного пункта", - сообщили в ведомстве.

О комплексе

"Бук-M3" - зенитный ракетный комплекс войсковой ПВО средней дальности. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Благодаря новой ракете "Бук-М3" практически в два раза превосходит предыдущие модели и не имеет аналогов в мире.

Комплекс имеет в своем составе радиолокатор подсветки и наведения, способный обнаружить крылатую ракету на высоте 10 м и удалении до 40 км. Способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальности от 2,5 до 70 км и на высоте от 5 до 35 км.

Первые ЗРК "Бук-М3" поступили на вооружение Сухопутных войск РФ в октябре 2016 года. Впервые был представлен широкой публике на форуме "Армия-2018". Комплекс существует в нескольких версиях, включающих экспортную сухопутную разновидность под названием "Викинг", а также корабельные "Штиль", "Штиль-1" и "Ураган". Два последних варианта являются экспортными.