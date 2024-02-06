В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за возможной угрозы от БПЛА

В рамках действия режима поручено обеспечить частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов

ТАСС, 6 февраля. Режим повышенной готовности из-за возросшего уровня возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ввели в портах Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области. Распоряжения капитанов портов опубликованы на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

"Основание для введения режима повышенной готовности - возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС (Вооруженных сил - прим. ТАСС) Украины на объектах и территории морского порта", - говорится в распоряжениях.

Уточняется, что границы территории возможной чрезвычайной ситуации - территория и акватория портов. В рамках действия режима повышенной готовности поручено обеспечить частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

Капитаны других портов Балтийского моря - Большого и пассажирского портов Санкт-Петербурга и Калининграда - аналогичных распоряжений не публиковали.

18 января обломки БПЛА упали на территории Петербургского нефтяного терминала. В Минобороны России тогда сообщали, что средства ПВО РФ около 01:30 мск 18 января перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.