МО РФ заявило, что огнеметчики уничтожили укрепленные ДОТы ВСУ на купянском направлении

В военном ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи расчеты огнеметов оперативно сменили позицию

ТАСС, 6 февраля. Огнеметчики Западной группировки ВС РФ на купянском направлении поддержали огнем штурмовиков и уничтожили укрепленные долговременные огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие огнеметных подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" поразили укрепленные ДОТы ВСУ на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчеты огнеметов оперативно сменили позицию.

"Мы давно работаем со штурмовиками, парни делают свое дело. А нас вызывают в крайних случаях, когда противник уверен в своем укрытии и не хочет сдавать позиции. Так получилось и в этот раз. Мы вышли на рубеж, с которого на наши позиции пытался наступать противник. Атаку его отбили и отбросили еще дальше. Несколько огневых точек работало еще в укрытых дотах. Точным огнем наших термобарических гранатометов мы выбили их со своих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя командира огнеметного взвода с позывным Лось.