МО России сообщило об уничтожении расчетами FPV-дронов не менее 70 бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны РФ уточнили, что подразделения применяют БПЛА для поражения боевой техники и уничтожения скоплений личного состава ВСУ на открытой местности и в укрытиях, расположенных в лесопосадках и оставленных жителями населенных пунктах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Не менее 70 военнослужащих ВСУ и три единицы техники уничтожены расчетами FPV-дронов Южной группировки ВС РФ за неделю вблизи опорных пунктов украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами FPV-дронов группировки в их зоне ответственности за неделю сорвано три ротации националистов вблизи опорных пунктов, уничтожено не менее 70 военнослужащих ВСУ и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

Подразделения применяют БПЛА для поражения боевой техники и уничтожения скоплений личного состава ВСУ на открытой местности и в укрытиях, расположенных в лесопосадках и оставленных жителями населенных пунктах.

"При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет и запуск дрона. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу", - отмечается в сообщении.