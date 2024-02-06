МО РФ сообщило об уничтожении Су-34 ВКС РФ пункта управления ВСУ на купянском направлении

В Минобороны России отметили, что экипажи истребителей несут круглосуточное дежурство в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения командного пункта противника. Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что экипажи Су-34 несут круглосуточное дежурство в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования.

"Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника", - отметили в военном ведомстве.