Минобороны России сообщило о срыве расчетом системы "Град" ротации ВСУ

В ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи, артиллеристы отправились в безопасный район для перезарядки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" Южной военной группировки ВС РФ уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию на передовых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля на Северском направлении были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ, которые проводили ротацию на позициях в районе оставленного мирными жителями населенного пункта. Расчет РСЗО "Град", предварительно произведя зарядку реактивной установки, получил задачу на боевую работу и выдвинулся в район стрельбы, откуда нанес огневое поражение противнику", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после выполнения боевой задачи, артиллеристы оперативно свернулись и убыли в безопасный район для перезарядки.