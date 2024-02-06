В ЛНР росгвардейцы по наводке местных жителей нашли тайник ВСУ с патронами и гранатами

В подвальном помещении обнаружили 2,5 тыс. патронов различного калибра, более 40 гранат и запалов к ним, сообщили в пресс-службе Росгвардии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии нашли принадлежащий Вооруженным силам Украины тайник с 2,5 тыс. патронов и 40 гранатами на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) после сообщения от местных жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В ходе общения с жителями одного из поселков ЛНР росгвардейцы узнали о спрятанных боеприпасах. В подвальном помещении обнаружены 2,5 тыс. патронов различного калибра, более 40 гранат и запалов к ним", - говорится в сообщении. Кроме того, были найдены выстрелы противотанкового гранатомета и пороховые заряды.

Как отметили в пресс-службе, взрывоопасные боеприпасы уничтожены.