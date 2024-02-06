Патрушев: цели СВО будут достигнуты, несмотря на попытки Киева запугать население РФ

Секретарь СБ отметил, что в условиях безуспешности военных действий и сокращения помощи Запада Киев пытается терактами дестабилизировать обстановку в России

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Россия выполнит цели СВО, несмотря на попытки киевского режима запугать граждан страны террористическими атаками и обстрелами ее территории, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что в условиях безуспешности военных действий и сокращения помощи Запада Киев пытается терактами дестабилизировать обстановку в России, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

"Отмечу, что, несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз для России будут выполнены, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов", - подчеркнул секретарь Совбеза, выступая в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.