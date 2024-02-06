6 февраля, 11:08,
обновлено 6 февраля, 11:17
Военная операция на Украине

ВС РФ вновь заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

В Минобороны РФ сообщили об отражении за сутки семи атак ВСУ на этом направлении

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, также за минувшие сутки было отражено семь атак украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 7 атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Днем ранее Минобороны РФ также сообщило, что подразделения Южной группировки войск в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. 

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