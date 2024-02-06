МО РФ сообщило, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 290 военных

По данным ведомства, ВСУ также потеряли танк и две боевые машины пехоты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 290 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили там.