6 февраля, 11:09,
обновлено 6 февраля, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 240 военных

По данным ведомства, российские войска на этом направлении улучшили свое положение по переднему краю

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на краснолиманском направлении до 240 военных. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска на этом направлении улучшили свое положение по переднему краю.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

Как добавили в ведомстве, также уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, нанесено поражение живой силе и технике подразделений противника в районах Торского Донецкой Народной Республики и Серебрянки. Противник за сутки потерял на этом направлении до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация". 

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