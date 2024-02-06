МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 240 военных

По данным ведомства, российские войска на этом направлении улучшили свое положение по переднему краю

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на краснолиманском направлении до 240 военных. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска на этом направлении улучшили свое положение по переднему краю.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

Как добавили в ведомстве, также уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, нанесено поражение живой силе и технике подразделений противника в районах Торского Донецкой Народной Республики и Серебрянки. Противник за сутки потерял на этом направлении до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация".