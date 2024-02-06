МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на запорожском направлении более 95 военных

По данным ведомства, поражены орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на запорожском направлении более 95 военных, поражены орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области.