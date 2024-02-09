Шойгу поблагодарил командующих группировками войск и личный состав

Министр обороны отметил умелое руководство и успешные наступательные действия

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск поблагодарил командующих группировками за умелое руководство войсками, а личный состав - за успешные наступательные действия. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировками за умелое руководство войсками, а также личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей", - информировали в ведомстве.