Боец Механ: ВС РФ ударом ФАБ в Толстом уничтожили элитные подразделения ВСУ

Среди ликвидированных штурмовиков были иностранные наемники, сообщил военнослужащий

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Российские войска ударами ФАБ (фугасная авиационная бомба) уничтожили ряд элитных штурмовых подразделений ВСУ. Как рассказал ТАСС разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Механ, в числе уничтоженных - иностранные наемники.

"В населенном пункте Толстой ударами ФАБ было уничтожено достаточно много элитных подразделений ВСУ, в том числе наемники", - сказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Толстой на западе ДНР.