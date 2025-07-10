Боец Пазуха: операторы БПЛА ВСУ не могут работать в тылу из-за продвижения ВС РФ

По словам российского военного, операторы украинских дронов не успевают "выставляться"

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА лишились возможности работать в тылу из-за быстрого продвижения Вооруженных сил России. Как рассказал ТАСС командир мотострелковой роты 114-й бригады группировки войск "Центр" Игорь Пазуха, украинские беспилотчики просто не успевают сменить место дислокации.

"Это раньше была такая тенденция, что [оператор] БПЛА должен был сидеть в тылу. Так как российская армия сейчас продвигается бешеными ритмами, их БПЛА не успевают оттягиваться. Им приходится выставить оборудование, настроить это все - полеты, антенны. Это не все так просто. Поэтому они только выставляются, у нас туда уже залетает пехота", - сказал командир.

Ранее командир рассказал ТАСС, что штурмовики группировки войск "Центр" вошли в тыл Вооруженных сил Украины в районе села Новоукраинка в ДНР и в ближнем бою уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ.