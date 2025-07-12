Марочко: ВС РФ создают плацдарм у Гуева для продвижения на сумском участке

Российская армия начинает продвигаться юго-восточнее населенного пункта вдоль госграницы, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 12 июля /ТАСС/. Российские военнослужащие создают плацдарм у Гуева Курской области для продвижения в Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На сумском направлении появился небольшой плацдарм, то есть мы юго-восточнее населенного пункта Гуево начинаем продвигаться вдоль государственной границы Российской Федерации и создавать плацдарм для формирования буферной зоны, о которой говорил наш верховный главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС)", - сказал он.