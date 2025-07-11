12 июля, 00:00,
обновлено 12 июля, 00:09
Военная операция на Украине

Военная операция на Украине. Онлайн

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Десятки человек находятся под завалами пятиэтажного дома в Алешках Херсонской области, обрушившегося в результате удара украинскими авиабомбами. ВСУ применяют беспилотники и не дают службам начать разбор завалов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Мирный житель пострадал в Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава города Иван Приходько.

Европейский союз не заинтересован в том, чтобы Украина вернула утраченные территории. Об этом говорится в статье газеты Junge Welt.

Основные события 12 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.

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