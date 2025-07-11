Военная операция на Украине. Онлайн

Десятки человек находятся под завалами пятиэтажного дома в Алешках Херсонской области, обрушившегося в результате удара украинскими авиабомбами. ВСУ применяют беспилотники и не дают службам начать разбор завалов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Мирный житель пострадал в Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава города Иван Приходько.

Европейский союз не заинтересован в том, чтобы Украина вернула утраченные территории. Об этом говорится в статье газеты Junge Welt.

Основные события 12 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.