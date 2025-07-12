Гагин: создание огневых мешков в ДНР позволит обвалить фронт для ВСУ

Военный и политический эксперт из республики отметил, что серьезные группировки украинских военнослужащих находятся в Краматорске и Славянске

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ликвидация группировок Вооруженных сил Украины в огневых мешках в Донецкой Народной Республике позволит обрушить оборону украинской армии на данном участке фронта и существенно ускорить освобождение региона, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ТАСС, что группировка ВСУ численностью порядка 15 тыс. человек рискует оказаться в огневом мешке в Константиновке и окрестностях. По его словам, на этом направлении на стороне противника работают наиболее боеспособные силы ВСУ. Позднее он сообщил о возможном попадании в огневой мешок группировки в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Димитрове в ДНР.

"Два огневых мешка, они потенциально провалят фронт на этом участке, но при условии, что мы ликвидируем неприятеля в этих вот мешках. Потому что мы выбьем личный состав и технику, которая в них находится. Для этого важна координация сил на земле, это артиллерия и пехота, и прежде всего ВКС, которые должны отрезать пути отступления. ВСУ уже начинают выводить оттуда бойцов, они же тоже понимают, что им надо сохранить их", - сказал Гагин.

Он добавил, что если отрезать группировкам пути для отступления, это позволит существенно ускорить освобождение ДНР и выход к Краматорску и Славянску. Также Гагин отметил, что серьезные группировки находятся в Краматорске и Славянске, а значит пока рано говорить о разгроме сил ВСУ в регионе. Радоваться успехам на фронте можно будет, когда эти города возьмут в окружение, считает эксперт.

Гагин также сообщил, что ВС РФ сохраняют темпы продвижения в ДНР, которые взяли несколько недель назад. За неделю, по данным Минобороны России, в ДНР и Днепропетровской области потери Украины составили почти 3 тыс. человек, почти каждый день освобождаются населенные пункты. Так, в пятницу стало известно об освобождении села Зеленая Долина в регионе, что, по мнению Гагина, дает не стратегическое, но тактическое преимущество ВС РФ. "Сейчас республика похожа на шахматную доску, когда мы берем один населенный пункт, соответственно, мы можем двигаться дальше, потому что нет влияния противника, нет контроля противника над территорией вокруг, и все соседние населенные пункты находятся на расстоянии минометного выстрела", - рассказал собеседник агентства.