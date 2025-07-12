В ДНР сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров

В ведомстве сообщили, что беспилотник должен был доставить малые ударные дроны для атаки на Горловку

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА подразделения ФСБ по ДНР уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров, который должен был доставить малые ударные дроны для атаки на Горловку. Об этом сообщили в ведомстве.

"Передовые подразделения ФСБ уничтожают противника на дзержинском направлении. <…> Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа "Вектор" - дрон-матку для FPV-коптеров, который планировал осуществить доставку малых ударных дронов для дальнейших ударов по мирному населению Горловки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что антитеррористические подразделения управления ФСБ в ДНР в постоянном режиме проводят операции по ликвидации вражеских беспилотников в районе Дзержинска.