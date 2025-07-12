Над регионами России за ночь сбили 33 украинских БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожили 16 беспилотников

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 - над территорией Брянской области, 5 - над акваторией Черного моря, 4 - над территорией Республики Крым, 3 - над территорией Ростовской области, 2 - над территорией Курской области, 1 - над территорией Воронежской области, 1 - над территорией Краснодарского края и 1 - над акваторией Азовского моря", - сообщили там.