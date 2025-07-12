В Курской области полицейский пострадал из-за атаки дрона

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что у мужчины осколочные ранения

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Старший сержант полиции получил ранения из-за атаки дрона. Инцидент произошел в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, мужчине 29 лет. Он получил при исполнении служебного долга слепое осколочное ранение правой ноги, а также осколочные ранения правой руки. Его везут в ближайшую ЦРБ, чтобы оказать первую помощь. После сержанта перевезут в Курскую областную больницу. Врио губернатора региона пожелал мужчине скорейшего выздоровления. Он также выразил уверенность, что врачи сделают для этого все необходимое.