12 июля, 12:03,
обновлено 12 июля, 12:07
Военная операция на Украине

ВС РФ ночью ударили по военным объектам в Киеве, Харькове и Луцке

REUTERS/ Gleb Garanich
© REUTERS/ Gleb Garanich
Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли ночной групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам в Харькове, Львове и Луцке. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в российском военном ведомстве. 

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