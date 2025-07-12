ВС РФ ночью ударили по военным объектам в Киеве, Харькове и Луцке

Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли ночной групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам в Харькове, Львове и Луцке. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в российском военном ведомстве.