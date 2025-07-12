ВС РФ поразили украинские центры территориального комплектования

Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские войска поразили украинские центры территориального комплектования (аналогам военкоматов), а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах", - сказали в министерстве